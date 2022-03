Cristiano Ronaldo : quelle est la femme qui a aidé le footballeur à 12 ans et fait de lui le meilleur

Comme des millions de fans et de nombreux autres joueurs actifs, Gonzalo Higuaín pense qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé sont les footballeurs qui, une fois l’ère de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo terminée, se disputeront le trône mondial.

«Mbappé a toutes les caractéristiques. Je pense que Mbappé et Haaland, quand Leo et Cristiano, qui à un moment donné vont devoir arrêter de jouer parce que la vie est comme ça, vont être les successeurs à cause de cette dispute», ont dit Pipita, lors d’une conférence de presse. conférence avec InterMiami.

Le buteur argentin estime que Donatello a toutes les qualités – physiques, footballistiques et mentales – pour signer au Real Madrid et y écrire l’histoire. «Et Mbappé a clairement toutes les qualités et caractéristiques pour mener le Real Madrid au sommet.»