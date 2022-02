Cristiano Ronaldo : «Quand Cristiano (Jr.) sera grand, je lui dirai la vérité, parce qu’il…»

La fédération polonaise a annoncé qu’elle refuse de disputer le barrage de la Coupe du monde du Qatar avec la Russie, prévu fin mars. La décision a été soutenue par le capitaine Robert Lewandowski.

«C’est la bonne décision», a-t-il écrit sur Twitter en partageant la décision du président Cezary Kulesza.

«Je ne peux pas imaginer jouer un match avec l’équipe nationale de Russie à un moment où l’agression armée en Ukraine se poursuit.

Les joueurs et les fans russes ne sont pas responsables, mais nous ne pouvons pas prétendre que rien ne se passe», a-t-il déclaré.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022