Cristiano Ronaldo : premier coup dur pour l’attaquant après avoir agressé un mineur

Les parents du jeune marié ont voulu lui offrir une Jaguar XK140 électrique de 1954, fabriquée grâce à la société dans laquelle David est investisseur, Lunaz.

Ce samedi l’un des événements de l’année a eu lieu, le mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz. Un événement qui s’est tenu dans le manoir de Montsorrel que la famille de Nicola Peltz possède sur la côte de Palm Beach, en Floride, et qui est évalué à un peu plus de 92 millions d’euros. Quant au mariage lui-même, les deux familles ont dépensé un total de trois millions d’euros pour sa célébration.

Mais, maintenant un autre des grands attraits d’un lien en tant que tel a transcendé, les dons. David et Victoria ont voulu avoir un détail des plus impressionnants avec l’heureux mariage de leur fils (23 ans) et Nicola (27 ans), en leur offrant une voiture électrique Jaguar XK140 de 1954.

Un véhicule dans lequel les parents du jeune Brooklyn ont été aperçus dimanche matin, quelques heures avant de le remettre à leur fils et sa déjà épouse.

Quant à la voiture elle-même, elle a été conçue par la société Lunaz à la demande de David Beckham, également investisseur dans la société.

C’est dans leur usine de Silverstone, en Angleterre, qu’ils ont construit la voiture, en respectant l’esthétique du modèle d’origine, avec la couleur crème de l’intérieur et en ajoutant de subtiles mises à jour de la suspension, de la direction et des freins.

Évalué à plus de 500 000 $

En ce qui concerne sa valeur, cette Jaguar XK140 a un prix de près d’un demi-million de dollars, ce qui en fait l’une des pièces les plus recherchées actuellement du fils aîné de la famille Beckham.

«Cette voiture extraordinaire est le cadeau parfait pour leur fils Brooklyn et leur belle-fille, Nicola, le jour de leur mariage. À tous égards, cette Jaguar électrique classique Lunaz symbolise un avenir brillant et positif», a déclaré David Lorenz, fondateur et PDG de la société.