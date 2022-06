Cristiano Ronaldo : pourquoi l’attaquant portugais a-t-il quitté le Real Madrid ?

Dans un entretien accordé ce dimanche à Mundo Deportivo, Ronaldinho est revenu sur le grand évènement de l’été dernier et ce départ de Lionel Messi du FC Barcelone.

«Ça a été une surprise, non seulement pour moi mais pour tout le monde. Je n’aurais jamais imaginé le voir avec un autre maillot, mais ce sont des choses qui arrivent et pour moi l’important c’est que s’il est heureux, peu importe où il se trouve» a expliqué l’ancien du Barça et du PSG.

«On a parlé lorsque j’ai été à Paris, mais ainsi va la vie, il y a des surprises, des choses qui arrivent et comme je l’ai dit, le plus important c’est de le voir heureux».