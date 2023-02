Cristiano Ronaldo plus célibataire que jamais : faire la fête en Arabie Saoudite avec Casemiro et sans Georgina Rodriguez

Il est probable que ces rencontres avec ses ex-collègues se produisent plus fréquemment à Lisbonne, au Portugal.

Le départ surprise du footballeur portugais, Cristiano Ronaldo, de Manchester United en pleine Coupe du monde Qatar 2022, l’a empêché de dire au revoir correctement à ses amis et anciens coéquipiers, alors des retrouvailles s’annonçaient.

En fait, la rencontre approche entre les footballeurs, et selon le journal The Sun, il souhaite inviter Casemiro, Raphael Varane, Bruno Fernandes et Harry Maguire à passer quelques jours à Riyad afin qu’ils puissent le voir jouer pour Al-Nassr. de sa boîte de luxe.

De plus, au cas où il ne pourrait pas rencontrer tous ses amis en Arabie Saoudite, il prévoit de passer des vacances avec eux au Portugal, où il voyagera constamment pour la construction de son nouveau manoir d’une valeur de 21 millions de dollars dans lequel il en direct avec Georgina Rodríguez une fois à la retraite rapporte Voces Críticas.

Il convient de noter qu’il y a des spéculations sur son retour en Europe pour jouer, et c’est que selon Rudi García, entraîneur de sa nouvelle équipe, il a révélé que le Portugais ne mettra pas fin à sa carrière dans l’équipe arabe, mais reviendra à le Vieux Continent.

Il convient de noter que le Bug voulait appartenir à l’élite européenne, plus précisément entre Chelsea ou le Bayern Munich, mais à défaut de le faire, il a fini par accepter la proposition de plusieurs millions de dollars d’Al-Nassr, devenant le footballeur avec le contrat le plus élevé de l’histoire.