Cristiano Ronaldo pleure la mort de la reine Elizabeth II (photo)

Grand P de son vrai nom Moussa Sandiana Kaba a reçu des mains du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, un passeport diplomatique dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée.

Dans une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 9 septembre 2022, Grand P a annoncé la bonne nouvelle et remercie le geste de reconnaissance du Chef de l’État et promet d’honorer la Guinée à travers le monde.

«Ce matin j’ai reçu des mains du Chef de l’État mon passeport diplomatique. Ce passeport diplomatique s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée. Merci au chef de l’Etat le Colonel Mamadi Doumbouya, au peuple de Guinée pour tout le soutien depuis le début. Et que l’aventure commence.», a-t-il déclaré.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05o4VVJCZTxw9PCeiYV6NHbhqSihX2cNTnAU981k54zpYjpq4wuA3XWz5YKwvWPrwl&id=100044252268115

Le Colonel Mamadi Doumbouya prouve une fois de plus son attachement à la culture et à la destination Guinée dont il entend faire réoccuper la place qui était la sienne dans le monde en la matière.

Un autre pari qu’il voudrait à coup sûr gagner et dans tous les domaines où la Guinée avait naguère brillé par la bravoure et l’excellence des compétences de ses fils.