Cristiano Ronaldo peut partir et il y a déjà une «bataille» à Manchester pour le numéro 7

Antony et Jadon Sancho sont désignés comme les favoris pour «hériter» du maillot de l’international portugais.

OLe marché des transferts d’été s’est terminé il y a près d’un mois et, malgré le «feuilleton» qui a tant donné à parler, Cristiano Ronaldo, qui aurait cherché à partir jouer en Ligue des champions, a fini par rester au service de Manchester United.

Pourtant, ce mardi, le journal britannique Manchester Evening News écrit que l’attente des responsables des diables rouges est que l’international portugais quitte même Old Trafford à la fin de la saison, soulevant une interrogation. Après tout, qui sera le prochain «propriétaire» du maillot numéro 7.

La publication indique que la structure du club entend que «l’héritier» du joueur formé au Sporting soit d’un «moule similaire» à celui-ci, c’est-à-dire «quelqu’un qui est non seulement super talentueux et qui vend» de nombreux maillots, mais aussi quelqu’un avec «autorité et confiance».

En ce sens, il y aura, à ce moment, une «bataille pour cette dorsale parmi les éléments de l’effectif, avec deux grands favoris qui sortiront vainqueurs. Il s’agit d’Antony et Jadon Sancho, qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le maillot madérien.