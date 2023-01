Cristiano Ronaldo parvient à vendre son avion privé

Le footballeur portugais a trouvé preneur pour le Gulfstream G-200 qu’il avait acheté en 2015 pour 20 millions d’euros.

En juillet dernier, il est apparu que Cristiano Ronaldo avait décidé de mettre en vente son avion privé, un majestueux Gulfstream G-200 qu’il avait acheté en 2015 pour un prix d’environ 20 millions d’euros.

Maintenant, après plusieurs mois et tel que publié par ABC, il a réussi à trouver un acheteur, même si pour le moment ni son identité ni le prix qu’il a payé pour lui n’ont été révélés.

Et c’est que le jet que l’on a tant vu sur les réseaux sociaux du footballeur et de Georgina Rodríguez, également dans son documentaire pour Netflix, est plutôt un objet de collection puisqu’il n’en existe que 250 exemplaires dans le monde.

Le modèle que Ronaldo et sa famille ont tant utilisé a commencé à être fabriqué en 1999 et l’entreprise a cessé de le faire en 2011. Il a une capacité de dix personnes, est capable d’atteindre 560 miles par heure (900 kilomètres par heure) et a tout types de luxes à bord , d’un réfrigérateur, four ou micro-ondes à une connexion Wi-Fi, téléphone et un système multimédia enviable.

Pendant les plus de sept ans qu’il a eu l’avion privé parmi ses atouts, il l’a non seulement utilisé pour son plaisir personnel et celui de sa famille, mais il a aussi su faire affaire avec lui quand il n’en avait pas besoin.

Comme le publie le même média, Ronaldo a mis son avion entre les mains d’une société pour le louer à d’autres footballeurs ou hommes d’affaires pour un prix compris entre 6 000 et 10 000 euros de l’heure.

Ainsi, il a pu faire face aux énormes coûts de maintenance, bien que Ronaldo ait également engagé un équipage de trois capitaines et deux agents de bord.

Cristiano et Georgina ont utilisé l’avion pour leurs transferts vers l’Arabie saoudite après la signature du joueur par Al-Nassr, club avec lequel le Madérien a signé un contrat de 200 millions d’euros par an.

Pourquoi Cristiano Ronaldo vend-il son avion ?

La raison est simple : vous en avez besoin d’un plus grand. Lorsque Cristiano Ronaldo a acheté son avion privé en 2015, il n’avait qu’un fils, Cristiano Junior. Mais dans les années suivantes, il rencontre Georgina Rodriguez et dans l’avion, uniquement pour la famille, il leur faut sept sièges.

Si l’on ajoute les deux escortes qui accompagnent toujours la famille, il y en a déjà neuf, donc s’ils veulent un chef ou tout autre type d’employé qu’ils ont à la maison pour les accompagner, ou juste quelques amis, ils auraient déjà des problèmes de capacité.

Bien sûr, pour l’instant Cristiano ne semble pas avoir trouvé d’avion à son goût, mais vu sa capacité économique, ses contrats et ses affaires en Arabie, cela ne semble qu’une question de temps.