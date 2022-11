Cristiano Ronaldo parle du pire moment de sa vie : «j’ai gardé ses cendres, c’est triste»

Un autre extrait de l’interview de Cristiano Ronaldo avec le journaliste Piers Morgan a été révélé ce mardi. Cette fois-ci, la star portugaise a parlé du pire moment de sa vie.

Dans le dernier extrait, Ronaldo évoque la perte de son fils Angel. «C’était probablement le pire moment de ma vie depuis la mort de mon père. Lorsque vous avez un enfant, nous nous attendons à ce que tout se passe bien. Et quand quelque chose arrive, c’est très dur, Georgina et moi avons eu des moments très difficiles car nous ne comprenions pas pourquoi cela nous était arrivé. C’était très, très difficile de comprendre ce qui se passait. Le football ne s’arrête pas, nous avons de nombreuses compétitions, mais traverser cela a probablement été le moment le plus difficile pour moi et ma famille, en particulier pour Gio. C’était dur».

Ronaldo a perdu Angel mais a gagné Bella, ce qui a suscité des sentiments très mitigés. «Je n’ai jamais ressenti ce que c’était que d’être triste et heureux en même temps, c’est très difficile à expliquer, on ne sait pas s’il faut rire ou pleurer, on ne sait pas comment réagir et quoi faire honnêtement…». Le Sun a également révélé quelques passages supplémentaires de l’interview.

«Gio est rentré à la maison et les enfants ont commencé à demander où était l’autre bébé. Et au bout d’une semaine je lui ai dit qu’il fallait être honnête et leur dire qu’Angel était allé au paradis. J’ai dû leur dire la vérité et ils ont compris, mais c’était un processus difficile. Quand ils parlent de lui, ils désignent le ciel et il fait partie de leur vie. D’une certaine manière, je me suis rapproché d’eux et de Georgina aussi. J’ai commencé à voir la vie sous un angle différent», raconte-t-il.

«Ses cendres sont avec moi, dans ma maison, tout comme celles de mon père. C’est quelque chose que je veux garder pour le reste de ma vie. J’ai une petite chapelle au sous-sol et mon fils et mon père y sont. Ils m’aident à être un meilleur homme et un meilleur père», a-t-il ajouté.