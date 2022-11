Cristiano Ronaldo parle de Messi : «c’est un joueur incroyable et magique, mais…»

Interrogé sur sa carrière et s’il pense à quel chemin il est venu en tant que joueur, Lionel Messi a répondu:

«Non, pas vraiment. Je pense à ce qui va arriver, à ce que cela peut devenir, à l’opportunité que nous avons, à ce qui serait. Plus que dans ce qui s’est passé, dans ce qui est à venir».

Surtout, le capitaine de l’équipe nationale argentine évoque la Coupe du monde et les objectifs qui restent à atteindre.

En revanche, Messi a confirmé que Qatar 2022 sera «sûrement» sa dernière Coupe du monde : «C’est ma dernière Coupe du monde. Sûrement que oui. Je me sens bien, physiquement, j’ai pu faire une très bonne pré-saison cette année que je n’avais pas” pas pu faire l’année d’avant, était fondamental pour commencer d’une manière différente et arriver comme je l’ai fait, avec une bonne mentalité et beaucoup d’enthousiasme».

Tout ce que Messi a dit

À propos de la Coupe du monde : «Il y a un peu d’anxiété et de nervosité en même temps. L’anxiété de vouloir que ce soit maintenant et la nervosité de dire ‘eh bien, nous sommes là, qu’est-ce qui va se passer, c’est le dernier, comment est-ce que ça va aller. D’un côté on a hâte que ça arrive et de l’autre il y a la merde de vouloir que ça se passe bien pour nous».

«Beaucoup de garçons vont jouer leur première Coupe du monde, leur premier match, que vous aimiez cette anxiété ou non, vous ne savez pas comment chacun va le gérer. Ce sera plein d’Argentins et cela vous fera jouer plus vite C’est très important de gagner le premier match et ça ne va pas être facile. La dernière Coupe du monde on pensait que ça allait être facile, qu’on allait être premier du groupe et on regardait les croix.. . et non».

«Il y a de l’anxiété, des nerfs pour la Coupe du monde. C’est la dernière, comment ça va se passer. On a hâte qu’elle arrive, mais il y a la merde que ça se passe bien pour nous. On est arrivé à un bon temps, avec un groupe très armé et très fort, mais tout peut arriver. Tous les matchs sont très difficiles».

«Les favoris ne sont pas toujours ceux qui finissent par gagner ou par suivre la voie à laquelle on s’attendait. Je ne sais pas si nous sommes les grands candidats, mais l’Argentine est toujours candidate, en raison de son histoire et de ce que cela signifie. Mais nous ne sont pas les favoris maximum, il y a d’autres équipes qui sont au-dessus de nous.»