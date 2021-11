Cristiano Ronaldo ou Romelu Lukaku : qui a les frais de transfert les plus élevés de sa carrière ?

La vie de Mohame Salah sera un nouveau sujet dans le programme des écoles en Egypte, ceci pour inspirer les jeunes à être comme lui.

Bienvenue dans la classe, le sujet sera la vie de Mohamed Salah. Tous les amateurs de football rêvaient d’étudier leurs idoles dans l’une des classes de l’école, car en Égypte, cela deviendra une réalité, car ils commenceront à enseigner le thème de la vie du footballeur.

Les jeunes générations dans les écoles en sauront sûrement plus sur l’histoire de Mohamed Salah que sur les pyramides égyptiennes et ce n’est pas un hasard, le «Pharaon» est l’un des grands joueurs du football mondial et porte le nom de son pays au sommet.

Pour être honnête, aucun joueur égyptien n’avait eu le niveau de popularité que Mohamed Salah a dans le monde, encore moins la qualité qu’il a et pour laquelle il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, nous parlons donc de l’un des grandes figures de l’Egypte.

L’intention est simple, ils veulent inspirer les jeunes avec un exemple plus que prouvé et qui de mieux que Mo Salah. La vie du joueur a été ajoutée au programme des écoles égyptiennes et tout cela afin d’inspirer les élèves à réaliser des choses importantes.

Il y a une autre question, car la classe ne traitera pas seulement des exploits footballistiques de Mohamed Salah tout au long de sa carrière de footballeur. Eh bien, ils essaieront d’aller au-delà du sport et incluront les dons qu’ils ont faits et tout le travail d’altruisme qu’ils ont fait.