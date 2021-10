Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi : qui a marqué plus de triplés, voici le réponse

Cristiano Ronaldo a marqué un triplé contre le Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde pour améliorer son palmarès, plus que Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo est loin devant Lionel Messi en termes de buts. Ronaldo a marqué ses premiers 113, 114 et 115 buts internationaux aujourd’hui contre le Luxembourg, un triplé pour augmenter son nombre de triplés, plus que Lionel Messi qui a également marqué un triplé contre la Bolivie le mois dernier.

Ronaldo a désormais marqué 58 tours du chapeau dans sa carrière tandis que Lionel Messi a marqué 55 tours du chapeau dans sa carrière, une petite marge sépare les deux rivaux, mais la question n’est pas de savoir qui battra quel record, c’est une question de qui va score plus, les deux hommes obtiendront certainement plus mais qui aura le plus haut.

Sur les 58 tours du chapeau de Ronaldo, il en a marqué 10 pour son pays, le Portugal, tandis que Lionel Messi n’en compte que sept pour l’Argentine.

Ronaldo a marqué 48 tours du chapeau pour le club, il a joué pour le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, les 49 autres de Messi ont été marqués pour Barcelone.

Les deux grands noms du football approchent de la fin de leur ère, mais ne montrent aucun signe de démission prochaine.

Ils battent des records et en établissent de nouveaux à chaque coup de pied dans le ballon, à chaque match joué et à chaque but marqué, faisant la une des journaux quotidiennement et vendant des nouvelles, quelle carrière incroyable ils mènent.