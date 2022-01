Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? L’Incroyable déclaration d’Andrea Pirlo

Gims est dans la tourmente. Depuis plusieurs années maintenant, le chanteur essaie coûte que coûte d’obtenir la nationalité française, en vain. Et pour cause, selon les informations du magazine Closer en 2018, le chanteur serait en réalité marié à deux femmes ce qui l’empêcherait de l’obtenir.

Depuis le début de l’année, le chanteur Gims ne cesse de faire parler de lui. Et pour cause, au lendemain du jour de l’an, il a posté une vidéo sur son compte Instagram afin de demander à ses abonnés de ne plus lui souhaiter sa bonne année.

«Les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Les frères, ne faites pas ça. Venez, on se concentre sur nos trucs à nous. Restons forts sur nos valeurs», assurait-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Et depuis plusieurs années, il tenterait coûte que coûte d’obtenir la nationalité française. Et pour cause, il avait révélé face à Nikos Aliagas sur Europe 1 qu’il n’arrivait pas à l’avoir.

«Je ne suis pas encore Français», avait confié Gims. «J’avais fait une première demande il n’y a pas long­temps, je n’ai pas compris pourquoi elle a été refu­sée […]. Je m’exprime en français, j’adore la langue française. Je suis ambas­sa­deur de la langue française dans le monde, mais on m’a refusé la natio­na­lité.»

Et selon les informations du magazine Closer, s’il n’arrive pas à l’avoir, c’est pour une seule et même raison, le chanteur est polygame. En effet, en plus de son épouse Demdem, il aurait une autre femme au Maroc. Un statut marital qui ne lui aurait pas permis d’avoir la nationalité.