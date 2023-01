Cristiano Ronaldo : Netflix révèle quand la saison 2 de «I’m Georgina» sera diffusée

La plateforme de divertissement a annoncé sur les réseaux sociaux que la deuxième saison du documentaire de Georgina Rodríguez arrivera en mars.

Le compte à rebours commence pour la première tant attendue de la deuxième saison de ‘I’m Georgina’. Le documentaire mettant en vedette Georgina Rodríguez est devenu un succès l’année dernière avec ses débuts, un premier volet réalisé par Komodo Studio qui a permis aux millions de followers que Jaca a dans le monde d’en savoir un peu plus sur la façon dont

C’est la vie exclusive du modèle, qui sont ses amis, comment elle s’amuse et quelle est sa relation avec sa famille, tant avec sa sœur qu’avec Cristiano et les enfants qu’ils ont. «Beaucoup connaissent mon nom, mais peu savent qui je suis», disait-il alors.

Ce premier épisode s’est glissé dans le top 10 dans 62 pays et en seulement 28 jours, il avait déjà accumulé plus de 80 millions d’heures de lecture sur Netflix.

L’influenceuse a alterné les soirées événementielles avec coupes de champagne avec des jeux à la maison avec ses enfants, les festivals et défilés avec les retours dans les rues où elle a grandi, les meilleurs restaurants et traiteurs avec les saucisses de Graus et les douceurs de sa terre, les prises de parole dans les grands rendez-vous avec les conversations les plus intimes avec ses amis. Et c’est peut-être ce choc des styles qui a élevé la série.

Cette année, la deuxième saison de ‘I’m Georgina’ aspire à dépasser ces records avec la même recette d’événements, de famille et d’amis, mais cette fois, tout ne sera pas rire et bons moments. Netflix a annoncé ce mercredi que “I am Georgina 2” sortira sur les écrans en mars 2023.

«Gio, réchauffe-toi que tu sors. C’est parti pour le doublé», peut-on lire dans la promotion dans laquelle Georgina elle-même apparaît en montrant un carton rouge du joueur le plus footballeur mais qui est en réalité une carte de crédit. Il n’y a pas encore de date précise, mais ceux qui ne peuvent plus attendre commencent à voir une lumière au bout du tunnel .

Qu’allons-nous voir dans “I’m Georgina 2” ?

De Netflix, ils n’ont encore révélé aucun détail sur les chapitres, pas même le nombre d’épisodes de la saison. Dans cet épisode, nous verrons beaucoup plus de cette Georgina «modèle, mère, femme d’affaires…».

«Nous l’accompagnerons de Jaca aux Latin Grammys, nous vivrons le meilleur et le pire moment de sa vie, et nous verrons comment sa force réside dans le soutien de sa famille et de ses amis», déclarent-ils depuis Netflix dans un communiqué. Libération.

Après la première de la première saison, Georgina a poursuivi sa grossesse gémellaire et en avril 2022, elle a vécu le pire moment de sa vie et aussi l’un des meilleurs. Celle de Jaca a vu naître la petite Bella Esmeralda le jour même où elle a dit au revoir à l’autre bébé qu’elle attendait.