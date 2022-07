Cristiano Ronaldo n’en peut plus, il sort de ses gonds

Michel Platini, 66 ans, ancien président de l’UEFA, et Joseph Blatter, 86 ans, ancien président de la FIFA, ont été acquittés par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse, pour escroquerie, mauvaise gestion, abus de confiance et faux en écriture.

Le ministère public avait requis une peine d’un an et huit mois avec sursis, alors que les accusés ont toujours clamé leur innocence. Il est rappelé qu’il s’agissait d’un versement de 1,8 million d’euros de Blatter à Platini, déjà président de la FIFA, effectué en 2011, et que tant d’anciens hauts responsables de la FIFA que de l’UEFA justifiaient d’être des services de conseil des Français aux Suisses entre 1998 et 2002.