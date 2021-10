Cristiano Ronaldo ne pouvait pas seul : qui étaient ses principaux partenaires dans la télécommande de United ?

Dans un match émouvant, Manchester United a rebondi après un déficit de 0-2 en première mi-temps et a battu l’Atalanta lors de la troisième journée du groupe F de la Ligue des champions avec un héroïque Cristiano Ronaldo.

Triomphe pour récupérer et celui qu’ils attendent à Old Trafford sert de tournant. Manchester United a battu l’Atalanta dans un grand match à Old Trafford, avec une autre belle performance d’un sauveur Cristiano Ronaldo, qui est apparu presque à la fin pour réaliser le retour de l’équipe anglaise, qui s’était arrêtée avec le score de 0-2 contre. Ceux de Solskjaer sont déjà premiers du groupe F.

C’est encore Cristiano, aidé de son compatriote Bruno Fernandes, qui s’est chargé du sauvetage de Manchester United. Après avoir signé dans le dernier souffle du rendez-vous avec Villarreal la cible de la finale 2-1, il est apparu ce mercredi à dix minutes de la fin avec une tête puissante qui a valu l’avantage et puni une Atalante qui a savouré l’idée de s’imposer dans un stade légendaire après une excellente première mi-temps.

Après trois journées de match, United mène le groupe avec six points, deux de plus que l’Atalanta et Villarreal, et trois de plus que les Young Boys, avec qui les «Red Devils» ont perdu à leurs débuts, malgré un autre objectif de Cristiano, dont il a six en huit matchs depuis son retour à Old Trafford.