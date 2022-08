«Cristiano Ronaldo ne l’a jamais dit à personne», Georgina connaît son plus grand secret

L’ancien gardien de but de Premier League, Ben Foster, a expliqué à quoi ressemblait Cristiano Ronaldo dans le vestiaire de Manchester United lorsque les deux étaient ensemble au club.

Il y a un drame autour du club et de Cristiano Ronaldo en ce moment parce que de nombreux joueurs voudraient qu’il parte car il nuit à l’atmosphère dans le vestiaire actuel au début du règne d’Erik ten Hag. Ce n’est un secret pour personne qu’il a essayé de s’éloigner de United cet été, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Foster a joué pour United entre 2005 et 2009 et a du mal à croire que Ronaldo puisse être un élément perturbateur.

Lorsqu’on lui a demandé si l’attaquant avait déjà causé des problèmes en dehors du terrain à Old Trafford, le gardien de but a répondu : «Non, jamais. Honnêtement, il avait un bon son. Il n’a jamais été perturbateur, jamais. Je n’aurais jamais un mauvais mot à dire sur lui. Tout le monde sait qu’il est super professionnel et qu’il a tout fait correctement», a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je vous garantis que c’est pareil maintenant. Vous regardez ses photos sur Instagram… Il est brisé, c’est ridicule ! Il entrait, et il n’était pas au même niveau que Paul Scholes. Scholes entrait, sortait, serrait [votre main], ça ferait l’affaire. Il n’essaie pas de parler aux gens. Scholes était une personne privée, il entrait, jouait au football et rentrait chez lui. C’était la beauté de Paul Scholes».

«Ronaldo a parlé aux gens. Il avait un peu plus de lui et a essayé de s’intégrer aux garçons et de rire et tout, mais il n’a jamais été perturbateur. Jamais. Je vous garantis qu’il ne va pas y aller et faire des histoires et être ce gars qui divise», a ajouté le portier de but.