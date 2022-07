Cristiano Ronaldo met fin aux rumeurs : voici comment il l’a fait

Manchester United et Cristiano Ronaldo ont mis fin à toutes les spéculations. Annoncé sur le départ depuis des jours, maintenant il est fort probable que le portugais va rester avec les Red Devils.

Même si Cristiano Ronaldo n’a pas encore réagi, certains de ses gestes montrent qu’il n’a pas l’intention de quitter Manchester United. Le premier indice est le refus catégorique d’une offre de 300 millions d’euros qu’il a reçu d’un club saoudien. Après cela, il aurait participé à la présentation du maillot de Manchester United pour la saison 2022-2023.

Ce samedi 16 juillet, United a publié des images du kit à dominante blanche, avec les Portugais Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes servant de modèles. Sur les photos, on voit clairement Cristiano Ronaldo sous le nouveau maillot de l’équipe. Ce deuxième indice montre que son départ n’est pas possible. À l’heure actuelle, selon A Bola, le joueur est à Lisbonne avec sa famille et le club continue de montrer son intention de le conserver.

Same club colours with a new, fresh twist. Are you ready for the remix? 📀#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2022