Cristiano Ronaldo : mauvaise nouvelle pour l’attaquant

Cristiano Ronaldo n’a toujours pas trouvé d’équipe en Europe et l’un des prétendants possibles le rejette à nouveau.

Le patron du Bayern Munich, Oliver Kahn, a définitivement fermé mercredi la porte à un transfert de la star de Manchester United Cristiano Ronaldo vers le club bavarois, estimant que le Portugais ne cadre pas avec la “philosophie” de l’équipe allemande.

«Nous avons parlé de cette question, sinon nous ne ferions pas bien notre travail. Personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands footballeurs qui ait jamais existé sur la planète», a déclaré Kahn au journal Bild.

«Mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré toute l’estime que nous avons pour lui, il n’aurait pas correspondu à notre philosophie à ce moment-là», a-t-il ajouté.

Bien que Kahn n’ait pas précisé ce qu’il voulait dire lorsqu’il parlait de la «philosophie» du Bayern, il a laissé entendre que le club n’a pas l’habitude de recruter des stars de classe mondiale, dont le salaire pourrait créer des frustrations au sein de l’équipe.

De plus, le ‘Rekordmeister’ préfère miser sur de jeunes talents et non sur des joueurs dans les dernières années de leur carrière.

L’attaquant portugais de 37 ans, qui a encore un an de contrat avec les ‘Red Devils’, n’est pas satisfait de sa situation et a indiqué à la direction qu’il souhaitait être transféré dans une équipe qualifiée pour la Ligue des champions.

Ce ne sera pas le cas de Manchester United, qui après sa sixième place dans la dernière Premier League devra se contenter de la Ligue Europa.

Ces derniers jours, le Portugais a rencontré Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur de United. Au cours de celle-ci, selon The Telegraph, le Portugais a réitéré son souhait de quitter le club.

Lors de l’entretien avec Bild, Kahn a cependant confirmé l’intérêt du club bavarois pour l’attaquant anglais de Tottenham Harry Kane, 28 ans, qui pourrait compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski vers Barcelone.

«Harry Kane est un excellent attaquant qui est sous contrat avec Tottenham», a expliqué l’ancien gardien du Bayern. L’attaquant des “Spurs” a toujours un contrat jusqu’en 2023 avec le club du nord de Londres.