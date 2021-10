Cristiano Ronaldo : mauvaise nouvelle pour l’attaquant portugais du United

Le footballeur portugais est également touché par le manque d’approvisionnement que connaît le Royaume-Uni ces derniers jours et ne pourra pas déplacer sa nouvelle Bentley.

Le manque d’approvisionnement en essence du Royaume-Uni a généré une crise qui touche déjà des millions de personnes et pour laquelle, depuis quelques jours, les files d’attente aux stations-service ne cessent de s’allonger pour tenter d’obtenir du carburant pour des millions de véhicules.

Avec cette nouvelle crise, il est inévitable de penser à la façon dont certaines personnalités bien connues vont y faire face, comme les footballeurs de Premier League, parmi lesquels se démarque Cristiano Ronaldo.

Le Portugais est bien connu pour son amour des voitures de luxe, et il y a quelques jours, il a lancé une Bentley d’une valeur de plus de 250 000 euros.

À la question de savoir comment l’attaquant portugais se débrouille pour obtenir de l’essence pour ses voitures, qui ne se caractérisent pas précisément par peu de dépenses, le journal ‘The Sun’ a réussi à donner une réponse exclusive.

Ce média britannique a réussi à traquer deux des agents de sécurité de Cristiano Ronaldo dans une station -service mercredi dernier, époque à laquelle l’attaquant était concentré avec Manchester United pour son match contre Villarreal, dont il était le protagoniste.

Ronaldo’s driver waited seven hours to fill up £220k Bentley – but left without a drop

The drivers pulled up at 2.20pm, hoping a tanker would arrive at the filling station with supplies.

But having waited six hours 40 minutes, they realised none was coming and drove away at 9pm. pic.twitter.com/3n98KnNGZy

— Lilian Chan (@bestgug) September 29, 2021