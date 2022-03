Cristiano Ronaldo : Man United annonce une mauvaise nouvelle de la Star portugaise

L’entraîneur Ralf Rangnick a mis fin aux rumeurs entourant l’absence de Cristiano Ronaldo au derby face à Manchester City.

S’adressant aux médias officiels du club, l’entraîneur allemand a confirmé que l’international portugais était blessé et donc indisponible pour le match à l’Etihad. «Cristiano a eu des problèmes avec sa hanche vendredi et il ne s’est pas entraîné depuis», a déclaré Rangnick. Edinson Cavani est également blessé, tandis que Raphael Varane et Luke Shaw ont été testés positifs au Covid-19.