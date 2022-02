Cristiano Ronaldo : «Lionel Messi est bon, mais…»

Le joueur du PSG a fermé son profil il y a quelques jours sur fond de rumeurs d’une nouvelle crise avec Wanda. Maintenant, il la réactive et explique la raison de son absence.

Mauro Icardi et Wanda Nara sont l’un des mariages les plus médiatiques du monde du football. Tous deux sont suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux où ils partagent souvent leur style de vie luxueux, leurs moments les plus personnels en compagnie de leurs filles ou encore leurs allées et venues en couple.

Et c’est que personne n’oublie les publications et le comportement virtuel du footballeur et de sa femme lors du déjà bien connu «Wanda Gate», l’épisode où l’Argentin a été déloyal envers la femme d’affaires avec l’actrice China Suárez.

A cette époque, Icardi décide de disparaître des réseaux sociaux pour revenir sur Instagram peu de temps après. Un comportement qui s’est répété il y a quelques jours, déclenchant toutes les alarmes sur une éventuelle nouvelle crise avec Wanda Nara.

L’attaquant du PSG a de nouveau désactivé son profil sur ce réseau social populaire et aussitôt après, sa femme a posé sur son compte sans l’alliance matrimoniale. Cependant, rien n’est plus éloigné de la réalité.

Le joueur est revenu -encore- sur Instagram. A cette occasion, il a tenu à expliquer la raison qui l’a poussé à prendre cette décision et que cela n’a rien à voir avec Wanda. Comme l’explique Icardi, il a perdu un pari «en jouant au poker à la maison».

«Bonne nuit à tous! Je suis de retour, je voulais remercier ceux qui se souciaient de moi, pour le soutien et tant de messages. J’avais aussi envie de rire un moment des versions ridicules qui ont été mises au jour par beaucoup avec du mauvais lait», commence-t-il par dire.

Il nie sa crise avec Wanda

«J’ai fermé mon Instagram à cause d’un pari que nous avons fait en jouant au poker à la maison, dans lequel j’ai perdu. J’ai adoré leurs versions, mais la vérité est que je suis dans un bon moment. Et en amour, mieux que jamais, juste au cas où si ce n’était pas clair pour eux et qu’ils continuent d’inventer des versions», conclut le footballeur, précisant que sa relation avec Wanda est en bonne santé.