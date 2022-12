Cristiano Ronaldo : les raisons pour lesquelles l’attaquant quitterait la Coupe du monde au Qatar

Antonela Rocuzzo et sa grande relation avec les épouses des joueurs de l’équipe nationale argentine.

Alors que Lionel Messi se concentre avec ses coéquipiers de l’équipe argentine au Qatar, Antonela doit trouver des moyens de se divertir dans ce pays. En plus de visiter des lieux exotiques et de passer du temps avec ses enfants, Anto a besoin de ses amis.

Et heureusement pour elle, elle a formé un groupe très uni avec les épouses des coéquipiers de Leo Messi en équipe nationale. Quelque chose qu’elle a cherché, parce qu’à d’autres moments ce n’était pas le cas.

Antonela Roccuzzo joue un rôle central dans le groupe de ses amis. Elle est la créatrice du groupe Whatsapp, celle qui veut toujours organiser des plans et, lorsqu’ils sont chez elle, elle adore jouer le rôle d’hôtesse.

Et, au-delà du fait qu’Antonela a fait un effort pour que cela se produise, la relation de Lionel Messi avec ses coéquipiers est très bonne. Cela aide, car tout le monde essaie de mieux s’entendre, d’où la bonne relation d’Antonela avec les autres épouses et petites amies.

Les plus proches d’Antonela seraient Jorgelina Cardoso et Camila Galante, épouses respectives d’Ángel Di María et de Leandro Paredes. Avec Jorgelina, la relation est plus ancienne, mais Camila est en tête de la liste des nouveaux amis d’Anto, dont les partenaires ont récemment commencé à participer à la sélection.

La situation inhabituelle qu’Antonela a vécue avec Thiago et Mateo

Malgré le fait que tout semble rose dans la vie d’Antonela, l’éducation de Thiago et Mateo présente ses difficultés.

C’est juste que les enfants de Messi ont la réputation d’être terribles. Lors du dernier match, une femme s’est approchée des enfants pour leur donner un autocollant Lionel Messi et ils ont commencé à se battre pour le garder. Antonela a pris le contrôle de la situation et l’a gardée elle-même, évitant ainsi un conflit majeur.