Cristiano Ronaldo : «Les enfants sont toujours ce que le monde a de mieux»

La connexion entre Ángel Di María et le Paris Saint-Germain devrait prendre fin à la fin de cette saison, lorsque l’ailier argentin, qui a joué pour Benfica entre 2007 et 2010, mettra fin à son contrat.

Selon L’Équipe , le PSG a la possibilité de prolonger le contrat d’un an supplémentaire, mais l’idée sera de rajeunir l’effectif, donc Di María, à 33 ans (34 le 14 février), n’entre pas dans ces comptes.

El Fideo a été signé par le PSG en provenance de Manchester United en 2015, pour environ 75 millions d’euros, et depuis lors, il a marqué 91 buts et 115 passes décisives (un record dans l’histoire du club) en 283 matchs. À partir du 1er juillet, Di María sera alors un joueur libre sur le marché et pourra signer pour un autre club à coût zéro.