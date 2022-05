Cristiano Ronaldo : le prix exubérant qu’il a payé pour son incroyable montre en diamant

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus influents au monde, car, en plus d’avoir un grand talent pour le jeu et une carrière plus que remarquable dans le football européen, le Portugais a également une image très rentable en matière de publicité.

A 37 ans, Cristiano accumule une fortune vraiment incroyable qui lui permet de s’offrir le meilleur train de vie pour lui et ses proches et, bien que ses origines soient assez humbles et qu’il n’aime pas gaspiller de l’argent en achats inutiles, il a tendance à plaire à quelqu’un qui a un autre caprice.

Les voitures de luxe et les montres exclusives sont deux des plus grands passe-temps de Cristiano Ronaldo, qui ne se soucie pas du prix lorsqu’il s’agit de plaire à ses goûts.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il chargea le prestigieux horloger Jacob & Co de créer une montre inspirée de la Bugatti Chiron, l’une des voitures les plus chères de sa collection.

Cristiano Ronaldo a déboursé plus de 900 000 euros pour cette montre qui, en plus d’avoir des mécanismes complexes et des matériaux de haute qualité, possède également 232 incrustations de diamants et 109 saphirs, ce qui en fait une pièce unique au monde.

Combien d’argent possède Cristiano Ronaldo ?

Le cadran de la montre imite la silhouette de la voiture préférée de Ronaldo et porte le logo Bugatti sur l’un des côtés. Les aiguilles et les chiffres sont fabriqués et le logo CR7, la marque personnelle du Portugais, est gravé à l’intérieur.

Si 900 000 euros est un chiffre très élevé pour une montre, c’est insignifiant au regard de la fortune de Cristiano Ronaldo qui, selon les portails spécialisés, a déjà dépassé le milliard d’euros.