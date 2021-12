Cristiano Ronaldo : le portugais et sa femme Georgina Rodriguez bientôt en Afrique

Longtemps attendu sur M-Avenue, la nouvelle avenue de Marrakech, l’hôtel de Cristiano Ronaldo va bientôt ouvrir ses portes après une longue attente.

Cristiano Ronaldo et très probablement sa fidèle compagne Georgina Rodriguez, sont sur le point de débarquer au Maroc et plus précisément à Marrakech, pour y procéder à l’inauguration du premier hôtel Pestana CR7 d’Afrique.

La légende du football portugais et star actuelle de Manchester United et de naguère de la Juventus et auparavant du grand Réal Madrid avec qui Ronaldo aura tout gagné, se prépare dans les prochains jours à se rendre au Royaume, où il devrait étrenner son propre hôtel, situé dans le complexe (M-AVENUE) à Marrakech. L’événement est prévu pour ce mois d’octobre, nous dit-on.

L’établissement hôtelier du nom de Pestana CR7, qui vient d’être achevé il y a quelques temps, après plusieurs reports et retards, Covid-19, dans toutes ses variantes et états oblige, est un bijou.

Pour se faire une idée, et rien que d’y nicher un soir, la nuitée devrait atteindre facilement les 200 euros. Mais cela les vaut largement au regard de ce que l’hôtel propose.

Le palace est composé de 174 chambres, et dispose de 20 000 m2 d’espaces commerciaux, d’un centre d’affaires de 4 500 m2 ainsi que d’une clinique de luxe qui a été implantée au cœur des Jardins de Hay Ménara pour la bagatelle de 430 millions de dirhams.

Toujours est-il qu’à Marrakech, c’est l’événement de ce mois d’octobre et sûr que la cité impériale saura rendre à Ronaldo pour ce qui est de la festivité ce qui appartient à Ronaldo, un joueur très très apprécié au Maroc, rapporte challenge.ma