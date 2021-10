Cristiano Ronaldo : le portugais a failli marquer le meilleur but de l’année (Vidéo)

Cristiano Ronaldo a tenté un coup de pied à vélo contre le Luxembourg mais il a été sauvé par le gardien de but, voir son meilleur but de coup de pied de vélo.

Cristiano Ronaldo est réputé pour avoir marqué des buts spectaculaires tout au long de sa carrière, des coups de pied aériens, des tirs à longue distance, des coups francs et des têtes puissantes, il les a tous marqués au cours de sa carrière. Il a tenté un coup de bicyclette audacieux lors du match contre le Luxembourg.

Le score était de 3-0 et Ronaldo avait déjà inscrit deux buts. Il voulait marquer son tour du chapeau dans une version très spectaculaire mais le gardien de but l’a refusé, il a finalement réussi son tour du chapeau mais ce n’était pas aussi spectaculaire que le coup de pied à bicyclette qu’il avait tenté plus tôt mais n’a pas été marqué.

Il a poursuivi son ascension en tant que meilleur buteur du football international, portant son total à 115 buts en 182 matchs, les deux sont des records et il est loin devant les autres et il faudrait du temps avant qu’il ne soit égalé ou battu.

Le Portugal a encore quatre matches de groupe et aura besoin de tous les points maximum de ses derniers matches de groupe pour assurer une qualification directe à la Coupe du monde et éviter les éliminatoires européennes. Voir la vidéo du but ci-dessous.