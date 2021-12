Cristiano Ronaldo : le message de l’attaquant portugais après avoir dépassé les 800 buts

Avec le doublé qui a marqué Arsenal à Old Trafford, Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur capable de dépasser les 800 buts officiels dans le football professionnel.

Il semblait qu’El Bicho n’allait pas donner beaucoup de pertinence à cette réalisation spécifique, mais ce n’était pas comme ça. Un jour après le match contre les Gunners, il a posté un message sur ses plateformes numériques.

Il a remercié toutes les personnes qui le soutiennent et a déclaré qu’il se battrait pour augmenter autant que possible son nombre de buteurs.

«Très heureux de devenir le premier footballeur à marquer plus de 800 buts officiels. Quelle course incroyable et inoubliable. Merci à mes abonnés d’être toujours à mes côtés. 801 buts et on compte ! Continuons d’augmenter ce nombre et de battre tous les records possibles ! Faisons-le ensemble, je compte sur vous !», étaient les mots du monstre né à Funchal.

Cristiano Ronaldo a inscrit 801 buts, 229 passes décisives et 34 titres en 1 095 matchs officiels en tant que joueur professionnel. Multi-champion, MVP et buteur en Angleterre, Espagne et Italie. Un autre niveau de légende.