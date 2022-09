Cristiano Ronaldo : le mari de Georgina Rodriguez a le nez dans cet état après avoir affronté Vaclík

Dans une déclaration faite à un média, l’entraîneur Fabio Capello est revenu sur le comportement de Ronaldo Fenómeno lorsqu’il dirigeait le Real Madrid.

L’expérimenté entraîneur italien a entraîné le Real Madrid à deux reprises et, la seconde fois, il a rencontré Ronaldo Fenómeno dans le vestiaire. Mais la cohabitation entre les deux ne durera qu’une demi-saison, puisque le 30 janvier 2007 l’ancien international brésilien a été vendu à l’AC Milan.

«Être entraîneur du Real Madrid est une énorme responsabilité. Lors de mon deuxième passage, la décision de renvoyer Ronaldo et de signer Cassano a contribué à créer un esprit de victoire dans l’équipe. Nous avons repris neuf points de retard sur Barcelone à 10 matchs de la fin, et j’en suis toujours fier aujourd’hui», a-t-il déclaré avant d’ajouter.

«Je me souviens que Silvio Berlusconi m’a appelé pour me demander comment allait Ronaldo. Je lui ai dit qu’il ne s’entraînait même pas et qu’il aimait beaucoup les fêtes et les femmes, donc l’embaucher serait une erreur. Le lendemain, j’ai vu le titre dans le journal et c’était Ronaldo à Milan. C’était très drôle», se souvient le transalpin.