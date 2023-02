Cristiano Ronaldo : le lien inattendu et curieux entre l’attaquant et le prince Harry

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus importants de ces derniers temps, tandis que le prince Harry est membre de l’une des familles les plus influentes au monde. Bien que leurs vies soient très différentes, il existe un lien inattendu et curieux entre eux.

Ce n’est pas une nouvelle que l’attaquant d’Al-Nassr est toujours au courant des nouvelles technologies et aime dépenser son argent dans des articles auxquels peu de gens ont accès. Dans ce contexte, le Portugais s’est doté d’un anneau intelligent qui le surveille à tout moment.

Le petit appareil est porté sur l’annulaire de sa main droite, il a la capacité de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang, de compter les heures de sommeil, les pas et les fréquences cardiaques. C’est quelque chose qui est très utile à Cristiano Ronaldo pour sa carrière de footballeur.

Ce qui a retenu l’attention, c’est le lien inattendu avec le prince Harry, puisque le duc de Sussex fait lui aussi usage de cette bague technologique.

En 2018, le plus jeune fils de la princesse Diana a été montré avec le même et le porte au même endroit que le footballeur portugais.

L’appareil peut être acheté en différentes couleurs, mais celui du fils du roi Carlos III et celui de l’ancien joueur de la Juventus sont tous deux noirs. Un fait très curieux qui a attiré l’attention de tous et qui a lié le footballeur au duc.

De même, cette bague est également utilisée par un autre membre de la royauté, c’est le mari de la princesse Victoria, Daniel de Suède, qui la porte à l’index de sa main gauche.