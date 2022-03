Cristiano Ronaldo : le caprice cher de Georgina Rodriguez pour compléter son look de rêve

On le sait, Booba n’a jamais été une personne hypocrite qui cache ses émotions. Le rappeur français a toujours fait savoir ses intentions et ceci par des clashs. Sur Instagram, il s’en est pris à Kylian Mbappe après l’élimination du PSG de la C1.

Booba a commenté une photo de la star parisienne qui l’a publié le dimanche dernier.

«Mais amigo, tu viens de te prendre une remontada de f*p, on est éliminés, on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday !!!!! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner !!! Et pas au stade Coubertin !», a lancé le rappeur en commentaire, sous la photo de Kylian Mbappé.