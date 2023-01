Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais lance une montre à presque million d’euros (photos)

Cristiano Ronaldo a toujours été connu pour profiter de tout ce qu’il voulait grâce à sa situation économique privilégiée. Si sur le terrain, il a toujours été un footballeur extrêmement ambitieux, capable de battre tous les records (un animal assez compétitif), en dehors du terrain, il s’est distingué en menant un train de vie très élevé. Et maintenant, il a de nouveau précisé cela.

Le nouvel attaquant d’Al-Nassr a une nouvelle fois montré son goût pour l’exclusif. Il l’a fait en portant au poignet une montre neuve de la firme Jacob & CO, d’une valeur d’environ 800 000 euros. Les principales caractéristiques de cet incroyable accessoire sont qu’il est dédié à la culture arabe et qu’il est en or blanc 18 carats.

Les 338 pierres précieuses qui y sont incrustées, appelées tsavorites, qui sont une gemme verte et sont livrées avec un bracelet en peau de lézard, brillent de leur propre lumière. Son design s’inspire de l’Arabie Saoudite et de l’Islam, un clin d’œil de Cristiano Ronaldo à son nouveau pays.

Selon les experts du domaine, la nouvelle montre portugaise fonctionne avec le mouvement JCAA43 et est composée de 216 composants, 27 rubis et une réserve de 42 heures. N’oubliez pas que la pièce que porte Cristiano est plus chère car elle est unique et personnalisée pour lui.

Cristiano Ronaldo et sa passion pour les montres

Cette nouvelle acquisition n’est pas la seule dont Cristiano Ronaldo a fait étalage au cours de ses presque 20 ans de carrière. Outre son garage automobile spectaculaire et incomparable, la star portugaise est amoureuse des montres haut de gamme. L’année dernière, j’en portais un autre de chez Jacob & CO.

Il s’agissait à cette occasion d’un modèle inspiré de la Bugatti Chiron, l’une des voitures préférées de CR7. Elle était composée de 332 diamants taille baguette et de 109 saphirs noirs, ce qui lui a fait atteindre un prix de 1 million d’euros.

Un caprice authentique transformé en une montre qui simulait le moteur Bugatti Chiron, y compris des détails mécaniques tels que des pistons, des vilebrequins et des arbres à cames , capables d’effectuer le même mouvement que le véhicule préféré de Cristiano Ronaldo.

Sa richesse ne fait aucun doute. En mai 2022, le magazine Forbes l’a classé troisième footballeur le mieux payé de l’histoire. Un poste qu’il occupait grâce à une poche de 115 millions de dollars par an.

Son plus grand rival, Leo Messi, a mené la liste du prestigieux magazine cette année, grâce à ses 130 millions de dollars de gains. Pourtant, il y a tout juste un mois, Cristiano Ronaldo a réussi à être sacré sportif le mieux payé de l’histoire, grâce à son pharaonique contrat de 200 millions d’euros avec Al-Nassr.