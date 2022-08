Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais est sanctionné par la police

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo affrontent une saison de plus dans la ville de Manchester, au grand dam de l’attaquant portugais, qui a tenté en vain de quitter Manchester United pour revenir dans une équipe italienne ou espagnole.

Il semblerait que le mannequin se soit réjoui de la possibilité que son garçon joue pour l’Atlético de Madrid et qu’elle réside donc à nouveau dans la capitale espagnole, mais au final aucune offre n’a été officialisée pour l’attaquant.

Une fois ce feuilleton footballistique clos, la star de la télévision doit tourner la page et afficher son optimisme habituel sur ses réseaux sociaux.

Sa famille, bien sûr, est le meilleur soutien dont dispose Georgina pour faire face à ses moments les plus difficiles, et les cinq enfants qu’elle élève avec le footballeur portugais sont plus que capables de lui remonter le moral, comme elle l’a encore montré dans son récit de Instagram.

La célébrité s’est encore une fois vantée du caractère adorable de sa progéniture, cette fois des petites Eva et Alana Martina.

Les deux filles apparaissent en train de danser avec animation au rythme de ‘Titi m’a demandé’, énième tube de Bad Bunny, tandis que leur mère les regarde fascinée : ce qu’elle pourrait faire sans interruption tous les jours de l’année.

«Admirer tout ce que font mes reines. Elle pourrait me frapper 24/7/365 en capturant nos moments, chacun plus magique», a écrit fièrement l’artiste polyvalente : mannequin, influenceuse, designer occasionnelle et, pendant quelques mois, protagoniste des docuseries Netflix «Je suis Georgina».