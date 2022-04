Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais est en deuil…

Tristesse et douleur, sont les sentiments qui animent actuellement Cristiano Ronaldo. La star portugaise vient d’annoncer sur les réseaux sociaux le décès de son fils à la naissance.

Sa femme Georgina enceinte depuis des mois a accouché ses bébés où le garçon est décédé après sa naissance.

«C’est avec la plus profonde douleur que nous annonçons le décès de notre petit garçon. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur».

«Nous tenons à remercier les médecins et les infirmiers pour tous les soins et le soutien fournis. Nous sommes dévastés et demandons de la vie privée en ce moment très difficile. Notre garçon tu es notre ange nous t’aimerons pour toujours», a écrit Cristiano Ronaldo.