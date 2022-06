Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais aurait été proposé à deux clubs

L’arrivée de deux défenseurs centraux dans le vestiaire du FC Barcelone impliquera le départ des trois remplaçants au même poste avec moins de minutes cette saison. On parle de Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza.

Xavi Hernandez pose les premières pierres du projet 2022-2023 et comprend qu’avec Piqué, Araujo, Eric Garcia et les deux renforts, éventuellement Christensen (Chelsea, 25 ans) et Azpilicueta (Chelsea, 32 ans), une équipe reconvertible pour le axe défensif, couvrirait le quota minimum. Six dans l’équipe, comme c’est le cas actuellement, ce serait trop pour l’année prochaine.

Lenglet est un défenseur central qui n’est pas titulaire avec Xavi mais auquel il recourt à des occasions précises. C’est un jeune défenseur, il a 26 ans, avec une affiche en Europe et au Barça ils pourraient envisager un gros transfert.

Il a signé en 2018, renouvelé en 2020 en s’adaptant à la situation économique du club et son contrat court jusqu’en 2026.

Le cas d’Umtiti est différent. Le Français également a évité différentes blessures ces dernières saisons et alors qu’il semblait récupéré, atteignant un niveau optimal qui a surpris même l’entraîneur du Barça lui-même, le malheur lui a de nouveau joué un tour, se cassant un orteil.

Il lui reste encore un mois en cale sèche. La tentative de retour personnel a échoué et le club lui ouvrira la porte cet été. Oscar Mingueza devra également faire ses valises. Il est à peine entré en jeu depuis l’arrivée de Xavi. Quelques titres et rien d’autre.

Il était sur le point de partir au marché d’hiver, mais José Bordalás a décliné son contrat pour Valence et l’équipe de jeunes n’a pas voulu aller aux Girondins de Bordeaux, le seul club qui a insisté sur son contrat jusqu’au dernier moment, à cause de sa terrible position. dans le classement.