Cristiano Ronaldo : l’attaquant portugais arrive à Riyad aujourd’hui et sera présenté mardi

Cristiano Ronaldo devrait arriver à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, lundi soir. L’information est avancée, ce dimanche, par le journal saoudien Arriyadiyah, qui révèle également que la présentation officielle, en pompe et circonstance, est prévue le lendemain, mardi.

L’arrivée de Ronaldo est prévue lundi à 23h00 heure locale (20h00 au Portugal continental), via un vol privé qui arrivera à Riyad depuis Madrid.

La star portugaise aura la compagnie de sa famille et d’un groupe de personnes liées à l’avis, et un plan de sécurité est également mis en place pour que le passage par l’aéroport se fasse en toute sécurité.

Le lendemain, dans l’après-midi, CR7 subira une batterie d’examens médicaux et sera présenté, quelques heures plus tard, au Marsoul Park, où plusieurs personnalités saoudiennes seront présentes.

Cristiano Ronaldo fera un bref discours et la cérémonie ne durera pas longtemps, car l’entraîneur Rudi Garcia souhaite avoir le joueur le plus tôt possible à l’entraînement.

De plus, Cristiano Ronaldo séjournera dans l’un des hôtels les plus prestigieux de Riyad, avec sa famille, alors qu’il ne trouve pas de logement définitif lors de cette aventure à Al Nassr.

Rappelons que Cristiano Ronaldo a été officialisé en renfort du club saoudien vendredi dernier, après avoir signé un contrat valable deux ans. CR7 restera donc en Arabie Saoudite jusqu’en janvier 2025.