Cristiano Ronaldo : l’attaquant porte une montre valant près d’un million d’euros (photos)

Le footballeur d’Al-Nassr se livre à son premier caprice après son arrivée en Arabie saoudite et achète une pièce personnalisée exclusive pour 800 000 euros.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez mènent une vie de luxe et d’ostentation qui n’a pas changé d’un iota après leur arrivée en Arabie saoudite, où la star portugaise a signé un contrat astronomique avec Al-Nassr qui lui rapportera environ 500 millions d’euros durant son mandat. séjour de sept ans.

Avec un tel salaire, plus ses entreprises et ses sponsors, le footballeur peut se livrer à toutes sortes de caprices. Et la première d’entre elles dans son nouveau pays ne s’est pas fait attendre : l’attaquant portugais porte déjà une nouvelle montre d’une valeur rien de plus et rien de moins que 800 000 euros .

Il s’agit de la Caviar Flyin Tourbillon, de la marque Jacob & Co, avec un boîtier Caviar de 47 mm × 15,85 mm en or blanc 18 carats, et avec 388 pierres précieuses de tsavorite verte.

Bien que son prix pour le public soit quelque peu inférieur, autour de 600 000 euros, la pièce que porte Cristiano est plus chère car elle est unique et personnalisée pour lui.

L’athlète le mieux payé au monde

Avec ce nouveau contrat, Ronaldo est devenu l’athlète le mieux payé au monde, c’est pourquoi il peut s’offrir une vie de luxe comme celle que lui et sa famille mènent.

En fait, son arrivée à Riyad a révolutionné, où il a séjourné avec sa famille et son équipe de sécurité à l’hôtel Four Seasons de la Kingdom Tower pour la modique somme de 283 000 euros par mois.

De plus, ils sont si heureux en Arabie avec les Portugais qu’ils ont fait une exception avec Georgina, puisque là-bas il est interdit de vivre avec le couple sous le même toit sans être marié.