Cristiano Ronaldo : l’attaquant impliqué dans une bataille judiciaire

Le nom du Portugais apparaît dans des documents judiciaires aux côtés d’autres célébrités pour affirmer la réputation de Cibo dans son procès.

Cristiano Ronaldo est déjà en Arabie Saoudite, en préparation du prochain match du Al Nassr FC, qui se jouera ce dimanche, où il pourrait avoir ses premières minutes en championnat après le match amical contre le Paris Saint Germain de Leo Messi et compagnie.

La star portugaise a commencé une nouvelle vie à Riyad après avoir accordé une interview à Piers Morgan où il a même accusé ce qui est maintenant son ancienne équipe, Manchester United et où il a rompu les liens qui le liaient au Royaume-Uni, même s’il a toujours des amis, car là-bas, il a toujours l’un de ses restaurants préférés, Cibo Wilmslow, qui est situé à la périphérie de Manchester et qui a levé la modique somme de 4,8 millions d’euros avec Cibo Hale.

Cependant, ce restaurant ne vit pas ses meilleurs moments, et il est impliqué dans une bataille juridique avec trois restaurants et quatre de ses directeurs pour avoir utilisé son nom sans son consentement, Cibo Manchester, Cibo Liverpool Road et Cibo Great Northern.

Ces établissements ont affirmé qu’ils échangeaient des informations d’identification et se vantaient de leur réputation d’avoir eu différentes célébrités comme clients.

Et c’est que des célébrités telles que Cristiano Ronaldo lui-même, Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, Patrice Evra, Mohammed Salah, Alison Becker et Darwin Núñez, entre autres, se sont rendues à Cibo Wilmslow.

Le nom de Cristiano apparaît dans les documents judiciaires

Cette utilisation de leur nom par d’autres restaurants leur a valu des critiques et ils ne veulent pas continuer de peur que leur nom ne soit terni.

Et dans le processus judiciaire, pour souligner la réputation de Cibo, les propriétaires ont nommé Cristiano Ronaldo, entre autres, dans les documents judiciaires qui ont été présentés devant la Haute Cour, comme le rapporte ‘The Sun’, ‘impliquant’ ainsi le luso dans ce complot judiciaire.

«Les clients des plaignants comprennent une variété d’individus et de célébrités de haut niveau de tout le Royaume-Uni, dont beaucoup sont également connus dans le monde entier.

Les demandeurs ont subi et continuent de subir des pertes et des dommages. La bonne volonté des plaignants et la réputation associée sont susceptibles d’être endommagées si elles sont associées à tort à la fourniture des services des défendeurs», indiquent les documents judiciaires.