Cristiano Ronaldo : l’attaquant et sa femme Georgina Rodriguez reçoivent la plainte qui les ruine au maximum

L’influenceuse a partagé un message de félicitations à son mari, reconnaissant la lutte et la souffrance qui l’ont conduit à devenir champion du monde.

L’Argentine a remporté la coupe du monde. Le tournoi que Leo Messi attendait tant. La seule chose qui manquait à sa carrière. Un tournoi plus que subi, qui a débuté par une défaite face à l’Arabie Saoudite, et qui s’est soldé par une victoire 4-2 aux tirs au but face à l’équipe de France emmenée par Kylian Mbappé et compagnie. Un match dans lequel Messi a fait la différence en devenant le leader d’une équipe qui prend la troisième étoile.

Même Mbappé et ses trois buts (quatre sur penalty) n’ont pas pu battre l’Albiceleste, qui fête déjà son nouveau titre avec sa famille et ses amis, dont Antonela Roccuzzo, qui n’a pas hésité à publier quelques images avec Messi et le petit Mateo, Thiago. et Ciro , qui ont accompagné leur mère lors de ce voyage au Qatar.

Les félicitations les plus spéciales à Messi

L’influenceuse n’a pas hésité à féliciter son mari pour son grand championnat, rappelant aussi toutes les années qu’il s’est battu pour remporter sa première Coupe du monde :

«Champions du monde ! Je ne sais même pas par où commencer… Quelle grande fierté nous ressentons pour toi, Leo Messi. Merci de nous avoir appris à ne jamais baisser les bras, qu’il faut se battre jusqu’au bout. Enfin c’est arrivé… Vous êtes champion du monde ! Nous savons ce que vous avez subi pendant tant d’années, ce que vous vouliez y parvenir. Allez l’Argentine !!!», elle a souligné.

Une publication dans laquelle elle ajoute trois images, apparaissant dans l’une d’entre elles avec ses enfants, une autre d’entre elles embrassant le trophée, et une autre d’elle à côté de l’attaquant.

Certaines images qui en quelques minutes ont atteint trois millions de «j’aime» et plus de 40 000 commentaires, mettant en évidence celles de célébrités telles que Kun Agüero, Wanda Nara, Daniella Semaan, Bruna Biancardi, Paula Echevarría et Melissa Jiménez, entre autres.