Cristiano Ronaldo : l’attaquant a pris une énorme décision pour son avenir

Barcelone a un été extrêmement chargé devant lui alors que le club tente de réduire son équipe en facilitant la sortie de plusieurs stars indésirables.

Alors que Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Riqui Puig sont destinés à s’éloigner du Camp Nou, des joueurs tels que Memphis Depay et Sergino Dest auraient besoin d’une inspection plus approfondie.

Depay, pour sa part, est tombé en disgrâce depuis les ajouts en janvier de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Néerlandais n’a jamais vraiment déçu au Camp Nou. Il a même été le meilleur buteur du club en Liga pendant une grande partie de la campagne.

Il convient également de mentionner que Depay a joué un rôle crucial lors de la fin commerciale de la campagne lorsque Torres et Adama avaient tous deux du mal à trouver la forme.

Dans cet esprit, Xavi souhaite que Depay reste au Camp Nou au-delà de l’été, rapporte Gerard Romero . L’entraîneur de Barcelone accorde une grande importance au Néerlandais et pense qu’il pourrait être une option utile à sa disposition pour la saison à venir.

Cependant, le conseil d’administration de Barcelone ne tient pas trop à garder Depay, sachant que son contrat expire à la fin de la saison prochaine.