Cristiano Ronaldo : l’attaquant a mis en colère ses coéquipiers de Manchester United

Le retour de la star portugaise a provoqué une révolution à Manchester United, mais certains gestes n’ont pas été bien accueillis au sein de l’équipe, comme la demande qu’il a faite dans la cuisine du club.

Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United et a provoqué une révolution à la fois chez les fans et au sein du club, mais certaines de ses demandes pour achever le retour dans l’équipe dans laquelle il a remporté sa première Ligue des champions provoque déjà un malaise parmi ses coéquipiers.

C’est que le crack portugais a mis certaines conditions pour revenir aux Diables rouges qui vont au-delà de l’économique et du sportif, puisqu’il a également ajouté certaines exigences liées à son régime strict, prétendant qu’il est également réalisé par ses coéquipiers.

Selon le journal anglais The Sun, Cristiano Ronaldo a imposé la nouvelle carte au chef de Manchester United et certains de ses plats n’ont pas du tout plu à plusieurs de ses coéquipiers, qui ne comprennent pas pourquoi ce doit être l’ancien joueur du Real Madrid qui gère l’alimentation.

L’un des plats les plus rejetés est le «bacalhau à Brás», un plat typiquement portugais dont l’ingrédient principal est la morue, mais aussi le poulpe.

Une source anonyme du club a déclaré au journal susmentionné qu’«il l’aimera et cela fonctionnera très bien dans son alimentation, mais les autres ne l’aiment pas».

Il y a quelques jours, Lee Grant, le troisième gardien de l’équipe, a révélé que Cristiano avait décidé de retirer le dessert du menu du vendredi soir.

De plus, il a déclaré que «nous regardions ce qu’il avait et, évidemment, c’est le plat le plus propre et le plus sain que vous puissiez imaginer».