Cristiano Ronaldo : l’attaquant a encore reçu une autre mauvaise nouvelle

L’attaquant expérimenté de 37 ans, Cristiano Ronaldo, s’entraîne aux côtés de ses coéquipiers dans sa nouvelle équipe, Al-Nassr d’Arabie Saoudite, qui a payé un véritable millionnaire pour s’offrir les services d’un des joueurs les plus importants de tous les temps.

Le joueur, qui n’a pas encore pu débuter avec le maillot d’Al-Nassr, espère pouvoir le faire dans les prochains jours, lors d’un amical dans lequel il pourrait affronter son ancien rival, l’Argentin Lionel Messi. Cependant, avant le match, Cristiano a reçu de mauvaises nouvelles dont le monde parle.

Au cours des dernières heures, les nominés pour le prix du meilleur de l’année 2022 étaient connus, où Cristiano Ronaldo a été exclu des concurrents pour cette distinction. Après avoir signé avec Al-Nassr, l’attaquant est écarté du combat pour cette récompense pour la première fois.

Le prix Best est la plus haute récompense individuelle décernée par la FIFA, en tenant compte des performances de chaque joueur au cours de la saison.

Cristiano, qui n’a pas connu une bonne année 2022, a été laissé de côté, même s’il est supposé que sa signature avec Al-Nassr a également influencé cette décision.

C’est qu’Al-Nassr joue dans une ligue qui n’est pas du tout influente, c’est pourquoi beaucoup de gens disent que la carrière de Cristiano s’est terminée avec son arrivée en Arabie Saoudite. C’est ainsi que cette année, The Best Award perdra face à qui était l’une des grandes figures de ces derniers temps.

Cristiano a répondu aux critiques de ceux qui disent que sa carrière est terminée

Après son arrivée à Al-Nassr, l’attaquant a répondu à ceux qui le critiquaient et a assuré : «Je me fiche de ce que les gens disent, ce n’est pas la fin de ma carrière. J’ai l’opportunité de changer la mentalité avec laquelle ils regardent l’un à l’autre. les ligues asiatiques et l’améliorer. Je viens pour de nouvelles expériences».

De cette façon, le joueur a remercié Al-Nassr pour cette opportunité et pour le super accueil qu’ils lui ont réservé : «Nous sommes très heureux. Mes enfants et ma femme me soutiennent toujours. L’accueil à notre arrivée a été merveilleux, le peuple d’Arabie adore moi je suis très reconnaissant».