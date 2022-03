Cristiano Ronaldo : l’apparition de sa femme Georgina Rodríguez qui a suscité la controverse

Georgina Rodríguez vit personnellement son meilleur moment. Le mannequin attend des jumeaux avec Cristiano Ronaldo et, en plus, profite du succès de sa série biographique «Soy Georgina», diffusée par Netflix dans le monde entier.

Depuis qu’elle est avec Cristiano, la vie de Georgina a changé, comme elle-même l’a rapporté à plus d’une occasion. Gio est devenu extrêmement populaire, rassemblant des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et créant sa propre entreprise, bien que cela puisse également lui valoir des critiques.

Cependant, Georgina fait la sourde oreille à ce dont parlent ses «ennemis», car elle a de nombreuses raisons d’être fière. L’une d’elles est la belle famille qu’elle a réussi à former avec CR7, mais elle a récemment partagé une autre raison sur ses réseaux qui la rend heureuse.

Georgina a partagé dans ses histoires une liste préparée par Diario ABC qui la place parmi les femmes les plus influentes sélectionnées par les médias lors de la Journée de la femme.

Dans la note, ils soulignent l’arrivée de Gio auprès du peuple, étant l’Espagnol avec le plus grand nombre de followers sur les réseaux.

L’article place Georgina Rodríguez sur un pied d’égalité avec des femmes puissantes comme la reine Elizabeth II ou des stars mondiales comme les sœurs Kardashian.

Cela montre l’influence et la popularité de Gio. L’influenceuse, quant à elle, continue sans se soucier de ce que disent ses détracteurs et se consacre à profiter de sa vie avec Cristiano Ronaldo et sa famille.

Polémique autour d’un voyage de Cristiano et Georgina

A Manchester United, il y a un malaise dû à l’absence de Cristiano Ronaldo lors du dernier classique de la ville contre City. Un malaise dans les fléchisseurs de la hanche a laissé les Portugais hors du match dans lequel Los Diablos Rojos finiraient par tomber 4-1.

Après n’avoir pas pu s’entraîner vendredi et samedi derniers, Cristiano était mécontent, mais ce qui l’a dérangé, c’est l’ attitude du joueur après avoir appris la nouvelle. CR7 a pris un vol pour le Portugal avec Georgina Rodríguez et le reste de sa famille, déclenchant ainsi la polémique à Manchester.