Cristiano Ronaldo lâche le contenu de sa discussion avec Lionel Messi : «Je lui ai dit…»

Pour la première fois depuis décembre 2020 et probablement la dernière fois, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont affrontés lors d’un match amical entre la Riyadh Season Team et le PSG avec un doublé du Portugais et un but de l’Argentin.

Les étoiles pleins les yeux, 30 000 supporters se sont rassemblés au King Fahd International Stadium pour voir les deux monstres du ballon rond jouer l’un contre l’autre pour ce qui ressemble à la dernière confrontation entre elles.

Avant le coup d’envoi, l’accolade entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a été très apprécié par les observateurs et internautes qui ont compris que malgré le débat autour du GOAT qui les lie, ils se vouent mutuellement une grande admiration.

«Tellement heureux d’être de retour sur le terrain, et sur la feuille de match !! Et ça fait plaisir de revoir de vieux amis», a écrit Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux après la rencontre.

Et si l’on ne sait pas encore ce qu’ils se sont dits au niveau de la ligne médiane, on s’est souvenu de la petite blague du Lusitanien lors de la cérémonie du Ballon d’or 2016 après son sacre.

«Quand nous étions là-haut sur scène, ni Messi ni Neymar ne parlaient anglais, et j’étais leur interprète. Je leur ai parlé plus tard et leur ai dit de ne pas oublier de me payer plus tard pour la traduction», a confié Cristiano Ronaldo comme relayé par 90min. C’est sûr qu’ils ont échangé quelques blagues jeudi soir également.