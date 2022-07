Cristiano Ronaldo lâche la vérité : «Je n’ai pas peur de le répéter. J’ai dit à ma mère…»

Le 4 juin, la chanteuse a annoncé la rupture de sa relation amoureuse avec Gerard Piqué, qui la maintient depuis dans l’œil de l’ouragan.

Sans aucun doute pour Shakira cette année a été l’une des plus difficiles et pas seulement à cause de sa rupture avec Gerard Piqué, après 12 ans de relation, mais aussi parce qu’elle traverse l’un des moments familiaux les plus douloureux, maintenant que son père William Mebarak Chadid est en mauvaise santé.

Grâce à son profil Instagram, la chanteuse a de nouveau ouvert son cœur pour écrire une dédicace émotionnelle à l’un des hommes les plus spéciaux et les plus importants de sa vie, qui l’a accompagnée inconditionnellement tout au long de sa vie.

«Vous nous avez appris à nous relever après chaque chute et cette fois, nous savons que vous le ferez à nouveau. On t’aime», a écrit la Colombienne au bas d’une série d’images émouvantes dans lesquelles son père apparaît serrant dans ses bras ses petits-enfants Sasha et Milan, enfants de l’artiste avec le footballeur Gerard Piqué.

La publication est devenue l’une des plus consultées sur Internet et a enregistré d’innombrables commentaires de la part des followers du chanteur, qui ont demandé le prompt rétablissement de M. William Mebarak.

Il y a quelques jours, Nidia Ripoll, la mère du chanteur, avait partagé que son mari était hospitalisé, mais stable, en convalescence, bien qu’on ne sache pas encore quand il rentrera chez lui, en plus des raisons pour lesquelles il a été admis.