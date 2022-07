Cristiano Ronaldo lâche la vérité : «J’aurais aimé jouer avec lui car il est…»

Luiz Felipe Scolari, mieux connu sous le nom de Felipao, a dirigé de nombreux monstres du football. Pour cette raison, les gens du Daily Mail ont profité de l’interview qu’il leur a accordée pour lui demander si Cristiano Ronaldo est le plus talentueux d’entre eux.

L’entraîneur brésilien n’a pas pu mettre cette étiquette sur CR7, mais il l’a placé avec le joueur le plus dévoué avec lequel il a pu travailler. Son éthique de travail est simplement dans une autre catégorie.

«Le plus talentueux ? Cristiano est le plus dévoué de tous. Le plus talentueux, peut-être pas. Le talent n’est pas l’une des premières vertus auxquelles vous pensez quand vous parlez de Ronaldo, mais son dévouement est ce qui a fait de lui ce qu’il est. C’est la première vertu que je pense de lui.»

«C’est une machine à marquer. C’est un garçon fantastique. Je l’ai vu au Sporting de Portugal en 2003, avec beaucoup d’envie et de puissance. Maintenant, il a encore plus de désir qu’il n’en avait au début de sa carrière.

C’est une personne formidable. Parfois, nous ne voyons pas à quel point il est une personne formidable en dehors du terrain. Il est très dévoué. Il s’est préparé à devenir un grand athlète.»

Dans cet exposé, Felipao n’a pas mentionné le plus talentueux de ses élèves. Bien qu’il pencherait sûrement pour Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo. À l’époque, il avait déclaré que R9 était le footballeur le plus lucide avec la meilleure prise de décision qu’il ait vu depuis le banc..