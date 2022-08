Cristiano Ronaldo lâche la vérité : «Cest le meilleur stade de tous les temps…»

La superstar du FC Barcelone nouvellement signée, Robert Lewandowski, a récemment rencontré Sport1 pour une interview exclusive. L’attaquant aborde divers sujets, notamment sa relation avec le Bayern Munich et le décès de son père.

Mais avant toute chose, Lewandowski a fait l’éloge de Barcelone pour avoir réussi une excellente présentation au Camp Nou, attirant 57 000 fans, plus que le dévoilement de Ronaldinho ou Neymar. «Je ne m’attendais pas à autant de fans. Peu importe qu’il y en ait eu plus avec moi qu’avec d’autres joueurs comme Ronaldinho. C’était d’autres fois de toute façon. En fin de compte, c’est très bien si vous recevez autant de soutien directement. De telles expériences restent pour toujours», a déclaré Lewandowski.

L’attaquant a ensuite parlé de son père décédé et à quel point il aurait été heureux de la réussite de son fils. «Papa aurait été très fier et satisfait. Il m’a toujours dit dans mon enfance qu’il me défie d’atteindre un jour le plus haut niveau. Cela m’a donné beaucoup de motivation et d’espoir pour réaliser mes rêves. Il me manque et je suis triste qu’il n’ait pas pu vivre tout cela, que ce soit à Dortmund, à Munich ou maintenant à Barcelone. Mais je suis sûr qu’il est assis au premier rang et qu’il me regarde fièrement».