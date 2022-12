Cristiano Ronaldo lâche la nouvelle qui a choqué le monde : «J’ai dit…»

Patricia Rodriguez menace de «dire des choses» sur la vie privée de l’influenceuse : «Je ne voudrais pas que les gens sachent la vérité».

Patricia, la sœur de Georgina Rodríguez, réapparaît sur les lieux pour accuser à nouveau la petite amie de Cristiano Ronaldo. Il l’a fait des semaines après avoir accordé une interview à ‘Socialité’ où il a parlé ouvertement de sa situation économique actuelle et pointé du doigt l’influenceur.

«Je suis fauché et ma sœur ne m’aide pas. Parfois je dois manger, d’autres fois non ; parfois je dois payer le loyer, d’autres fois je ne le fais pas», a-t- il déclaré. Désormais, la jeune femme menace de «dire des choses» sur la vie privée du mannequin.

Dans sa nouvelle apparition dans l’émission María Patiño, Patricia Rodríguez accuse sa sœur d’être une «mauvaise personne». «Je lui ai envoyé le numéro de téléphone de l’école de mes enfants, ses neveux, pour qu’elle puisse nous donner un coup de main avec les livres ou tout ce dont ils avaient besoin, mais elle n’a jamais payé», poursuit-elle dans ‘Socialité’ pour démentir l’information selon laquelle assure que le couple Cristiano Ronaldo a bien voulu prendre en charge les dépenses des mineurs.

«A aucun moment je ne lui ai demandé d’argent, au contraire, je lui ai demandé de l’aide pour mes enfants. Et il ne voulait pas d’argent. Jamais de ma vie je ne lui ai demandé un sou, pas même un euro», affirme-t-il.

Loin d’être satisfaite de ces déclarations, la soeur de Georgina est aussi très énervée. Et c’est que, selon elle, l’influenceuse se moquerait de la situation économique délicate de la jeune femme : «De la famille au nom de Georgina et j’ai appris par eux qu’elle se moque de moi ou est contente de ma situation. Il a honte de moi.»

«Je n’aimerais pas avoir une confrontation ou me mettre en colère et parler de ce dont nous n’avons pas à parler», déclare Patricia. «Je ne voudrais pas que les gens sachent la vérité. Y a-t-il une crainte que quelque chose puisse être révélé ?», poursuit-elle.

Votre nouveau travail

Patricia confirme dans ‘Socialité’ qu’elle a trouvé un nouveau travail grâce à ses différentes apparitions dans l’émission Telecinco pour parler de sa situation.

«Ils m’ont embauché dans une boulangerie», avance-t-il. «Je travaille comme aide en cuisine et comme serveuse. Je peux maintenant payer le loyer et je ne squatte pas», conclut-elle.

Sa relation avec Georgina

«J’ai arrêté de voir Gio peu de temps après que mon père soit allé en prison, je suis resté avec elle, avec sa sœur et avec sa mère. Peu de temps après, ils m’ont mis dans une école de réforme. Depuis, j’ai à peine eu des contacts avec Georgina et cette relation fraternelle me manque», raconte Patricia.

«Ils m’ont dit que pour les cendres de mon père, ils m’appelleraient pour me le faire savoir. Il y a presque trois ans, il me les envoyait ou ils venaient, et ni l’un ni l’autre», ajoute-t-il.