Cristiano Ronaldo lâche : «Je le jure. Si ce joueur gagne le Ballon d’Or, je…»

Au cours de ce mois de novembre 2022, Cristiano Ronaldo lancera sa biographie autorisée, qui a été réalisée par le journaliste français Thierry Marchand. Cristiano et Marchand se sont rencontrés en 2019 et dès lors, ils ont travaillé sur cette œuvre qui verra bientôt le jour. Et à ce propos, le journal L’Equipe a publié quelques extraits de la biographie, dont certains sont très croustillants.

L’un de ces extraits parle du Ballon d’Or, l’obsession de Cristiano. Une obsession qui, si on y ajoute le nom de Lionel Messi, devient encore plus forte et plus insupportable. C’est ainsi que CR7 a donné son avis sur cette récompense alors qu’il était dans sa première année à la Juventus, lors de la saison 2018-19. Marchand, journaliste à L’Equipe, a détaillé l’obsession de Cristiano pour Messi.

«Cristiano respectait ce que faisait Messi, mais du fond de son être, c’est sûr qu’il l’admirait, et c’est peut-être pour cela qu’il ne détestait pas le joueur, mais l’homme, et soudain il m’a dit ‘C’est très facile de rester dans sa zone quand on a du succès’, sans nommer la personne qui est contrariée.» Malgré la menace de CR7, Marchand a ironiquement remis le septième Ballon d’Or à Messi en 2021.

La phrase complète de Cristiano était : «C’est facile de rester dans sa bulle quand on a du succès (à cause de Messi). J’ai pris un risque en venant à Turin. J’ai changé de club, de championnat, de culture footballistique, j’ai pris un risque et c’est ce risque qui, j’en suis sûr, a fait que je n’ai pas gagné le Ballon d’Or en 2018. Si Messi gagne le Ballon d’Or cette année, je quitte le football.» Le Ballon d’Or 2019 a finalement été remporté par Messi, qui est reparti avec six récompenses contre cinq pour le Portugais.

Non seulement Messi a remporté le prix, mais Cristiano était loin de prendre sa retraite. Il continue à jouer pour la Juventus jusqu’en 2021, date à laquelle il part inutilement pour Manchester United afin de faire un coup médiatique après le transfert de Messi au PSG.

Dans ce sens, la biographie parle aussi d’un transfert potentiel au PSG et Cristiano se voyait déjà porter le maillot bleu. «Je sais que la porte est ouverte. Je me vois jouer au Parc des Princes, devant 50 000 émigrés portugais. Ce serait fantastique.»

Le Paris Saint-Germain FC n’a jamais vraiment envisagé la possibilité de pouvoir signer Cristiano Ronaldo, et même Le Parisien l’a fait savoir :

«Paris a fermé la porte à cette hypothèse. Le club estime qu’il n’y a pas de place pour lui dans les conditions économiques et sportives actuelles». Cette biographie promet de révéler des choses sur la vie de la star portugaise qui n’ont jamais été dévoilées. Jusqu’à aujourd’hui.