Cristiano Ronaldo lâche enfin la vérité : «Lionel Messi est bon, mais…»

En 2019, lors d’un entretien médiatique au média Tuttosport, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur sa rivalité avec Lionel Messi. Cr7 disait alors ceci :

«Nous avons écrit l’histoire. Messi est bon, mais il sait que je suis le pionnier. Notre rivalité a marqué l’histoire du sport. On se respecte mutuellement et on continue de donner le meilleur de nous même chaque jour«